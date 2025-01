¡Con el pie derecho! Daniel Muñoz comenzó el año en Crystal Palace con dos nominaciones

En la mañana de este jueves 2 de enero, el Crystal Palace, compartió un listado en el que el lateral colombiano Daniel Muñoz, hace parte de dos nominaciones de su equipo; a mejor jugador de diciembre y al mejor gol de ese mes, reconociendo así, su gran labor dentro del equipo en el mes de diciembre.

El gol por el que fue nominado Muñoz fue frente al Manchester City, correspondiente a la jornada 15 de la Premier League, el sábado 7 de diciembre, en un encuentro que finalizó 2-2.

Which strike gets your vote? 👀🔥#CPFC

— Crystal Palace F.C. (@CPFC) January 2, 2025