Con entrada libre al Parque Norte y al Aeroparque Juan Pablo ll, Medellín celebra el Día de la Madre

El próximo domingo 11 de mayo, Medellín rendirá homenaje a las madres con una jornada especial de acceso gratuito al Parque Norte y al Aeroparque Juan Pablo II. La iniciativa busca reconocer el papel fundamental que desempeñan las madres en la sociedad, ofreciéndoles un espacio para el esparcimiento y el disfrute en familia.

Durante el horario habitual de los parques, las madres podrán ingresar sin costo, donde tendrán acceso libre a atracciones mecánicas, zonas verdes y espacios acuáticos. La entrada no requiere inscripción previa, lo que facilita la participación masiva en esta jornada de celebración.

La administración municipal, a través de Metroparques, espera la visita de más de mil mujeres en estos espacios recreativos. “Queremos que las madres se sientan valoradas y tengan un día dedicado enteramente a su bienestar”, afirmó Milton Vasco, gerente de la entidad.

La invitación se extiende a todas las madres de la ciudad para que disfruten de un día distinto, lleno de actividades al aire libre y momentos de desconexión. Esta celebración se enmarca dentro de una apuesta por ofrecer alternativas gratuitas y de calidad para el disfrute de la comunidad.

