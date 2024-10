“Con mi cuerpo nadie se mete” estrategía en Medellín para prevenir delitos sexuales en menores de edad

La estrategía va de la mano con el programa de Medellín ‘Tejiendo Hogares’

En aras de brindar seguridad a los niños, niñas y adolescentes de Medellín, el alcalde Federico Gutiérrez y la Primera Dama, Margarita Gómez lanzaron la estrategia “Con mi cuerpo nadie se mete”, una iniciativa que busca reducir los casos de violencia sexual contra esta población. En cifras del año 2023 las Comisarías de Familia reportaron más de 3 mil casos.

Esta estrategia estará comandada por Margarita María Gómez, Primera Dama de Medellín, la cual informó que, “vamos a llegar a 42 instituciones educativas de la ciudad durante este resto de año y vamos a formar con herramientas a niños, niñas y adolescentes de instituciones educativas públicas y también de los jardines Buen Comienzo. Durante este año vamos a llegar a 18 mil niños, agentes educativos y padres de familia”.

La iniciativa iniciará en las comunas 1-Popular, 3-Manrique, 7-Robledo, 8-Villa Hermosa y 10-La Candelaria, territorios que dentro los registros de la administración se reportan mayor número de denuncias por este delito.

De igual manera, la estrategía será implementada de manera oportuna en los cinco corregimientos de la ciudad, lugares donde no se hacen muchas denuncias pero los subregistros muestran que son zonas donde los delitos sexuales contra menores son altos.

Sin embargo, una de las preocupaciones de la administración es que ya las denuncias por este crimen no serán atendidas por las Comisarías de Familia de las ciudades, sino que pasarán al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

Frente a esto, la Primera Dama explicó que, “dice esa ley, que las denuncias de abuso sexual se deben seguir haciendo en las defensorías de familia no en las comisarías, es decir, las Comisarías de Familia ya no son responsables o no están encargadas de recibir estás denuncias”.

De esta manera, se busca que con la estrategia “Con mi cuerpo nadie se mete”, se combata un delito que no solo acosa a Medellín sino a todo un país. En cifras entregadas por la alcaldía, al inicio del año, las Comisarias de Familia tenían más de 14 mil procesos represados de denuncias de delitos sexuales.

