“Con mi cuerpo nadie se mete”: una iniciativa para proteger la infancia y la adolescencia del Valle de Aburrá

Campaña de la Alcaldía de Medellín y el Área Metropolitana busca proteger la infancia y la adolescencia de delitos sexuales

La Alcaldía de Medellín en alianza con el Área Metropolitana lanzó una nueva edición del concurso “Con mi cuerpo nadie se mete”, una iniciativa dirigida a estudiantes de colegios públicos y privados del Valle de Aburrá que busca prevenir la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes.

“Que todos tengamos conciencia alrededor del abuso sexual, porque no podemos seguir naturalizando el abuso; el abuso sexual no está bien, no es normal, no hace parte de la cotidianidad”, indicó Margarita Gómez, primera dama de Medellín.

El año pasado participaron 79 establecimientos del concurso, en esta edición serán premiados cuatro ganadores por cada categoría, dos de Medellín y dos de los establecimientos educativos del Valle de Aburrá.

Frente a alguna situación de abuso, la línea 141 y la línea 123 están dispuestas para recibir las denuncias pertinentes.

