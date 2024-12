Video| Con un ataúd azul y rojo, así despidieron los hinchas del DIM a ‘Caretorta’

Los hinchas del DIM despidieron a su gran amigo ‘Caretorta’

La mañana de este martes 21 de mayo se realizaron las exequias de ‘Caretorta’ en Capillas de San Juan.

El reconocido hincha del Deportivo Independiente Medellín ‘Caretorta’ falleció el pasado domingo 19 de mayo tras ser arrollado por una motocicleta.

Ahora puede seguirnos en nuestro canal de noticias en WhatsApp.

Las exequias de ‘Caretorta’ se realizaron en Capillas de San Juan en la mañana de este martes 21 de mayo y la eucaristía se celebró a las 11:00 a.m.

Al funeral asistieron su familia, amigos e hinchas de todas las edades, quienes le cantaron las canciones de la barra.

Hora 13 Noticias habló con sus amigos y esto fue lo que nos dijeron: Darío Pimienta, amigo de ‘Caretorta’ dijo “El sentimiento es mucho porque fue una cosa muy sorpresiva, como le cuento yo hablé con él hace ocho días en el acopio de taxis de la de la estación Floresta donde él se mantenía, pues con el taxi. También estuvimos hablando de la cercanía que yo tuve con Víctor Luna porque yo con Víctor Luna hablaba en la cancha de La Floresta todos los martes y todos los jueves que él entrenaba un grupo de de niños de color de la Comuna 13, en sí entonces para mí fue muy sorprendente”.

Otro de los amigos de la familia, Arnulfo Rave mencionó “Él desde hace muchos años me decía a mí, vamos a llevar a un adulto al estadio y detrás un adulto. Mandamos nueve niños menores, entonces nos llevaba a norte y no nos cobraban un peso, eso duró mucho tiempo fuera de eso yo también les trabajaba pintura a ellos. Le pintaba mucho los apartamentos y él me gozaba mucho porque él era muy charlatán y muy payaso”.

El ataúd era color rojo y azul y resaltaba el escudo del equipo de sus amores.

Lea más de Hora 13 Noticias.

Le puede interesar: