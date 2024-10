Con un emotivo mensaje, se despide una leyenda del Tenis: Rafael Nadal anuncia su retiro

El tenista español Rafael Nadal anunció su retiro definitivo como deportista este 10 de octubre, cerrando así, una etapa histórica para este deporte y consolidándose como uno de los grandes.

Nadal, a través de un video en sus redes sociales, confirma su decisión de retirarse del tenis como profesional, en el que expresó que ha sido una decisión difícil de tomar.

«Hola a todos, estoy aquí para comunicarles que me retiro del tenis profesional; la realidad es que han sido años difíciles. Realmente es una decisión difícil que me ha llevado tiempo tomarla, pero en esta vida todo tiene un principio y un final y creo que es el momento adecuado para poner un punto final a mi carrera”.

A sus 38 años, ha tenido una trayectoria repleta de éxitos, pues ha ganado más de 100 torneos; 22 Grand Slam, cuatro Abiertos de Estados Unidos, dos Wimbledon y dos Abiertos de Australia, dos oros olímpicos y cinco Copas Davis. Además, es consagrado como el rey de Roland Garros con 14 títulos.

Dentro de su video, expresa que se retira al finalizar la Copa Devis representando a su país.

La final de este torneo se disputará en Málaga del 10 al 24 de noviembre de 2024.

Mil gracias a todos

Many thanks to all

Merci beaucoup à tous

Grazie mille à tutti

谢谢大家

شكرا لكم جميعا

תודה לכולכם

Obrigado a todos

Vielen Dank euch allen

Tack alla

Хвала свима

Gràcies a tots pic.twitter.com/7yPRs7QrOi

— Rafa Nadal (@RafaelNadal) October 10, 2024