Concurso Nacional de Novela y Cuento de la Cámara de Comercio de Medellín ya tiene ganadores

Se llevó a cabo el décimo sexto Concurso Nacional de Novela y Cuento de la Cámara de Comercio de Medellín, en el que ya han participado más de 7.000 mil escritores colombianos y se han premiado a las obras de 36 de ellos. Luis Eduardo Hoyos de Bogotá, autor de la novela El peor año, y Duván Bolívar Rangel de Barranquilla, con la colección de cuentos Somos gente bien, son los ganadores del Concurso. Para esta edición se recibieron 1.035 textos postulados por escritores colombianos.

Este tipo de iniciativas, permiten que cada vez, sean más las personas las apasionadas por la lectura. Además, el jurado destacó la diversidad temática y la exuberante salud narrativa de las obras postuladas.

“Realmente el concurso viene creciendo mucho, no solamente en cantidad, sino en calidad, en esta oportunidad, el jurado lo que nos ha manifestado, es que la calidad de lo que recibieron los puso a ellos en aprietos porque descartar las obras es un ejercicio muy complejo para el jurado”, dijo Natalia Figueroa, vicepresidenta Proyección Corporativa de la Cámara de Comercio de Medellín.

El Concurso fue creado en 1991 por la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia y es el certamen más longevo del país.

“Lo primero que quiero destacar es la diversidad de los textos que llegaron, porque hemos logrado superar unos temas que antes eran fijos y que no se podían mover. Hay una gran diversidad, hay un regreso a muchas temáticas que tienen que ver con los rural, con la memoria en la ruralidad, siempre está presente pero de una manera distinta no, no como tema puro sino más bien como trasfondo o como elementos característicos de los personajes”, expresó Camilo Hoyos, jurado.