Conflicto entre India y Pakistán deja más de 40 civiles muertos y un infierno en la región

El conflicto entre India y Pakistán, suma un total de 70 muertos entre civiles de ambos países, además de decenas de heridos, desplazamientos masivos y una tensión militar que escala a niveles sin precedentes.

Este miércoles 7 de mayo los bombadeos de las fuezas de Nueva Delhi contra el país vecino y disparos cruzados de artillería en la disputada por la región de Cachemira, con 31 muertos del lado kaistaní y el 12 del lado indio.

#OperationSindoor | Indian Army releases videos of Indian strikes on Pakistani terror camps. Nine terrorist camps were targeted and successfully destroyed.

(Videos Source: Indian Army) pic.twitter.com/qqzCG5ae1S

— ANI (@ANI) May 7, 2025