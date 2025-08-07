Conmovido por el respaldo Álvaro Uribe agradece a quienes salieron a marchar por él este 7 de agosto

Uribe agradece cada oración cada paso y cada voz que salió en su defensa

En un mensaje difundido a través de sus redes sociales, el expresidente Álvaro Uribe Vélez se dirigió a la ciudadanía expresando su agradecimiento por el respaldo recibido durante las recientes movilizaciones convocadas en distintas ciudades del país y en el exterior.

Las declaraciones se dieron tras las marchas de este 7 de agosto, organizadas por el Centro Democrático y sectores afines, en respuesta a la condena de 12 años de prisión domiciliaria dictada en su contra por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal. Las movilizaciones se desarrollaron de forma pacífica en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, aunque se presentaron algunos incidentes aislados en Cali y Barranquilla, donde intervino la Policía.

Durante su intervención en video, Uribe agradeció las múltiples muestras de solidaridad y reiteró su llamado a construir una administración que garantice libertades y fortalezca la institucionalidad democrática. Hizo énfasis en la necesidad de una transición política que, según él, permita encaminar el país hacia la estabilidad, el respeto por la ley y el desarrollo social, especialmente para los jóvenes.

“Compatriotas, siento que mi corazón es pequeño; necesito uno más grande para poder expresarles a todos ustedes la infinita gratitud de los míos y la mía, por sus generosas muestras de apoyo y solidaridad. Lo único que les pido es que afiancemos la elección de un gobierno que despeje los nubarrones, para que brille la libertad en el coliseo de la patria, cuyo único techo es el infinito cielo. Necesitamos un gobierno de transición que proyecte, con estabilidad a largo plazo, el futuro democrático de la nación. Para que esta nación no sea la de más criminales, sino la de mayor determinación para desarmarlos. Para que Colombia no sea la capital mundial de los narcóticos, sino el ejemplo de cómo eliminarlos”, expresó Uribe.

El expresidente también se refirió a temas como la lucha contra el narcotráfico, la necesidad de impedir la legalización de las drogas, el fortalecimiento del sistema de salud mixto, y la defensa del ahorro pensional.

Asimismo, pidió que Colombia se alinee con naciones que combatan el crimen y reiteró su deseo de mantener relaciones internacionales enfocadas en la cooperación y la seguridad.

Uribe aprovechó la ocasión para mencionar el estado de salud de Miguel Uribe Turbay, actual senador del Centro Democrático, quien se encuentra hospitalizado, y destacó el papel de las fuerzas armadas, la Policía y la Constitución como fundamentos esenciales de la república.

En el mismo contexto, Tomás Uribe, hijo del exmandatario, también participó en las manifestaciones y aseguró que la condena contra su padre forma parte de un ataque a la oposición política. “Después de Uribe, viene la democracia. Si no hay oposición, no hay democracia”, expresó.

Por su parte, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, acompañó las marchas en Medellín y resaltó el carácter cívico y pacífico de los manifestantes.

Las movilizaciones del jueves fueron acompañadas por miles de personas en más de 230 puntos del país y en el extranjero, convirtiéndose en una de las manifestaciones más amplias en respaldo a una figura política en los últimos años.

