Conozca el estado de las vías en Antioquia para este fin de semana, tras emergencias invernales

La Gobernación de Antioquia tiene 32 equipos trabajando en las carreteras más afectadas por las lluvias. Aunque las vías principales están habilitadas, hay varias zonas con cierres o paso restringido. Aquí te contamos lo más importante:

“Donde no me den la mano, no estaría contando la historia”: Habitante de Sabaneta relata angustia en la emergencia https://t.co/GIG1jFimVx pic.twitter.com/HEkI4kJFLs

— Hora13 Noticias (@hora13noticias) May 9, 2025