Continúa cerrada la vía en el Suroeste antioqueño por deslizamiento: siete municipios están incomunicados

Debido a las emergencias por las fuertes lluvias en el departamento de Antioquia, la afectación en vías del suroeste antioqueño impacta la movilidad hacia los municipios de Hispania, Andes, Jardín, Betania y Ciudad Bolívar. Es por esto que, la Gobernación indicó las vías alternas para ir hacia esos lugares.

En Salgar, ya se cuenta con maquinaria amarilla para remover el deslizamiento de grandes magnitudes que cayó sobre el río San Juan.

Además se realiza mantenimiento a las rutas alternas que, aunque son más horas de viaje, permiten llegar a municipios como Andes, Jardín, Ciudad Bolívar, Betania y Salgar.

“La recomendación es no viajar de noche y si no tiene vehículo 4×4 no meterse porque es una vía destapada. La idea es que estamos tratando de organizar para que entremos por una ruta y salgamos por otra. Entonces decirle a las personas, que por favor, si no tiene que ver al Suroeste, evitar salir para no generar congestión”, expresó Germán Vélez, alcalde de Andes.