Copa Libertadores: 16 equipos en busca de la fase tres, dos clubes Colombianos están en competencia

Santa Fe y Tolima hacen parte de la fase dos de la Copa Libertadores

Semana de Copa Libertadores, los partidos de ida de la fase dos inician con el juego entre el Club Deportes Iquique (Chile) contra Independiente Santa Fe (Colombia) el compromiso se jugará el Estadio Tierra de Campeones a las 05:00 p.m. hora colombiana.

Este martes 18 de febrero también se jugarán los partidos:

En el Estadio Hernando Siles de la Paz, Club The Strongest (Bolivia) VS Esporte Clube Bahía (Brasil) a las 07:30 p.m.

Estadio Alejandro Villanueva de Lima, Club Alianza Lima (Peru) VS Club Atlético Boca Juniors (Argentina) a las 07:30 p.m.

El miércoles 19 de febrero se jugarán tres juegos más, Boston River (Uruguay) vs Ñublense (Chile), Universidad Central (Venezuela) vs Corinthians (Brasil), El Nacional (Ecuador) vs Barcelona (Ecuador).

El Jueves 20 de Febrero Monagas (Venezuela) vs Cerro Porteño (Paraguay) el último juego de los partidos de ida será Deportes Tolima (Colombia) vs Melgar (Perú).

