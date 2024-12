Autoridades municipales aseguran que las Corralejas en Caucasia cumplen los requisitos pero CMGRD encontró deficiencias en estructura

Para el próximo 28 de diciembre está programado el inicio de las Corralejas en Caucasia

A pesar de que el pasado 21 de julio del presente año se aprobó la “Ley No Más Olé”, lamentablemente otras actividades como las corralejas no han sido prohibidas, no se regulan ni cuentan con controles en las zonas que se realizan. En esta época varios municipios realizaran las corralejas que muchos califican como maltrato animal y otros, como una fiesta popular.

Las “tradicionales” corralejas en Caucasia iniciarán el próximo sábado 28 de diciembre y se extenderán hasta el jueves 2 de enero de 2025. A pesar de que las fuentes oficiales aseguran que deben cumplir ciertos requisitos para realizar las corralejas, se conoció que, el Comité de Gestión del Riesgo realizó una inspección en uno de los sitios donde realizarán las corralejas en Caucasia y encontraron deficiencias en los palcos, rutas de evacuación y largueros, que ponen en riesgo la firmeza de la estructura en la que se ubicarían los espectadores y que, hasta ahora, los organizadores han hecho caso omiso a las alertas.

Jhoan Oderis Montes, Alcalde de Caucasia afirmó: “Todos los días en la mañana se hace inspección de la estructura, para reparar, reemplazar cualquier madera en estado insuficiente que ponga en riesgo a los asistentes, eso se hace permanentemente. Y por supuesto está el veterinario siempre presente donde le colocan la protección en los cuernos a los toros, a cada uno de los animales que salen al evento”.

Según esas versiones del mandatario, se encuentran verificando que sí cumplan todos los requisitos para poder desarrollar con normalidad las corralejas preservando la seguridad de los espectadores y de los animales.

