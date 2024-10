Cortes de agua en Medellín del 29 de octubre al 4 de noviembre: más de 60,000 usuarios afectados

Durante el martes 29 de octubre al lunes festivo 4 de noviembre, EPM llevará a cabo cortes en el servicio de acueducto en diferentes sectores de Medellín para realizar trabajos de mantenimiento y modernización de las redes de suministro de agua potable, donde se verán afectados más de 62 mil usuarios. Estas interrupciones son esenciales para garantizar la calidad del agua a la comunidad.

Suspensión del acueducto en Medellín

Entre el martes 29 y miércoles 30 de octubre:

Se verán afectadas 11,805 familias de los barrios Los Balsos No. 1, San Lucas, El Tesoro, Los Naranjos, Las Lomas No. 2, Altos Del Poblado y La Asomadera No. 2. Horario: 10:00 p.m. del martes 29 a 4:00 a.m. del miércoles 30.

Sectores afectados:

De calle 17 sur a calle 16 sur entre carrera 25 B y carrera 30 A.

De calle 12 sur a calle 5 sur entre carrera 25 y carrera 32.

De calle 5 sur a calle 10 E entre carrera 25 y carrera 29 C.

De calle 10 E a calle 18 entre carrera 24 B y carrera 32.

Entre el 30 y 31 de octubre:

La segunda jornada programada de corte de agua será para 8,505 familias de los barrios El Salvador, La Asomadera No. 1, Loreto, La Asomadera No. 2, San Diego y La Asomadera No. 3. EEntre las 8:00 p.m. del miércoles 30 a 4:00 a.m. del jueves 31 de octubre, en los sectores:

Sectores afectados:

De carrera 30 a carrera 32 entre calle 27 y calle 28.

De calle 29 a calle 34 entre carrera 30 y carrera 35.

De calle 34 a calle 36 entre carrera 29 A y carrera 34 F.

De calle 36 a calle 39 entre carrera 33 y carrera 30.

Lunes festivo 4 de noviembre:

En la tercera jornada de interrupción del servicio de acueducto, se verán afectados 13,354 usuarios , de los barrios Las Mercedes, Belén, Los Alpes, Altavista, La Palma y Las Violetas; entre la: 1:00 p.m. hasta las 8:00 p.m.

Sectores afectados:

De calle 20 A a calle 26 entre carrera 84 y carrera 84 BC.

De calle 26 a calle 26 B entre carrera 83 B y carrera 84.

De calle 26 B a calle 32 entre carrera 81 y carrera 87.

De calle 32 a calle 32 C entre carrera 83 y carrera 87 A.

De calle 30 a calle 31 entre carrera 87 C y carrera 89 D.

De calle 31 D a calle 31 E entre carrera 87 A y carrera 89 D.

De calle 31 B a calle 31 CB entre carrera 89 DD y carrera 89 EE.

De calle 27 a calle 28 entre carrera 87 B y carrera 89 D.

Lunes festivo 4 de noviembre (segunda interrupción):

Por último, 28,864 usuarios se verán afectados en los barrios La Loma De Los Bernal, Granada, Altavista, La Gloria, San Bernardo, La Palma, Las Playas, Diego Echavarría, Belén y El Rincón; entre la 1:00 p.m. a 8:00 p.m.

Sectores afectados:

De calle 29 a calle 27 entre carrera 76 y carrera 81.

De calle 27 A a calle 20 A entre carrera 75 y carrera 83.

De calle 20 CA a calle 4 E entre carrera 76 y carrera 84 F.

De calle 8 a calle 22 entre carrera 72 y carrera 76.

De calle 24 a calle 27 A entre carrera 75 y carrera 76.

De calle 25 a calle 30 entre carrera 76 y carrera 81.

De calle 19 B a calle 27 entre carrera 81 y carrera 83 B.

De calle 18 a calle 20 entre carrera 84 F y carrera 89.

De calle 14 B a calle 18 entre carrera 90 y carrera 93 A.

EPM agradece a la comunidad su comprensión ante estas interrupciones, que son necesarias para mejorar la infraestructura del acueducto y garantizar un servicio de calidad. Para más información, los usuarios pueden comunicarse a la Línea de Atención al Cliente al (604) 44 44 115.

También puede leer: