“Creemos que posiblemente sea una red trata de personas”: seis jóvenes colombianas estan desaparecidas en México

Desde hace cinco días, las familias de las seis jóvenes desaparecidas no reciben noticias. Viajaron a Veracruz, México, para prestar servicios de protocolo y acompañantes de eventos, sin embargo, las familias denuncian, que al parecer, se encuentran secuestradas, pues hace más de cinco días no reciben noticias de ellas, lo que ha generado desesperación y angustia en ellos.

Las jóvenes, identificados como Derlis Panesso (25 años, del barrio Buenos Aires, Medellín, Sofia Vélasquez Giraldo (21 años, de Medellín), Yarlin Giraldo (21 años, Medellín), Michel Daniela Morales (21 años de Bogotá), Marianyeli Chacón Álvarez (Cúcuta) y la otra mujer aún no ha sido identificada.

Derlis Dayana Panesso salió de su casa el pasado 19 de septiembre cargada de sueños e ilusiones.

“Realmente creemos que posiblemente en alguna discoteca o algo así la hayan contactado, nunca le preguntamos, pues eso realmente ya la contactaron una agencia para modelar en eventos. Entonces, pensamos que era algo normal y no le dimos y no le dimos mucha importancia, reunió los pasajes y se fue”, señaló Duvan Arley Paneso, hermano de joven desaparecida.

El hermano de Derlis expresó que la última vez que tuvo contacto con ella el pasado 25 de septiembre, aproximadamente a las 8:20, pero que fue muy poco lo que hablaron y seguidamente, se habría cortado la llamada.

“Ciudad de México pero que no puede hablar mucho, qué las cosas habían cambiado, que todo es muy diferente, muy complicado, que no podía dar mucha información y no podía hablar. se comunicaba diariamente con su hijo de cinco años”, agregó el hermano de Derlis.