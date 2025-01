Crisis humanitaria en el Norte de Santander: van 32 mil personas desplazadas por los enfrentamientos

Según datos de la Defensoría del Pueblo, son 32 mil las personas desplazadas por la ola de violencia en el Norte de Santander

La grave situación en el Norte de Santander ha desatado miles de personas desplazadas, muertos y situaciones de violencia que han despojado a sus familias de todo. No cesa el terror y aumentan los muertos entre las fuertes confrontaciones del ELN y las disidencias de las Farc Frente 33, quienes se disputan el territorio y las rutas del narcotráfico con límites hacia Venezuela.

Durante estas semanas, los desplazados han incrementado: de 10 mil a 32 mil, una cifra que preocupa hasta a la ONU, que emitió una alerta sobre el conflicto armado en el territorio y le hace señales al gobierno nacional para que intervenga en esta crisis humanitaria que, ha dejado a muchos sin nada, sin familia e incluso, con temor de regresar a sus zonas.

La Defensoría del Pueblo dice que los desplazados han llegado a Cúcuta, donde el alcalde le pide a los demás gobernantes que se solidaricen con la población afectada, en Ocaña y en Tibú: «Al último corte teníamos información de 32.000 personas desplazadas, principalmente en Cúcuta, donde se encuentran más de 15000. En Ocaña aparecen más de 11.000, ya censadas. En Tibú 5.300, y otros grupos más pequeños en otros municipios de la región. Además, se mantiene el confinamiento en varias zonas”

Hasta ahora, no hay una cifra clara de muertos entre estos combates, solo se sabe que en Medicina Legal, han llegado 35 cuerpos de los cuales dos no han sido identificados, que aún faltan cuerpos por recuperar pero que debido a las hostigamientos y confrontaciones no han podido llegar a los sitios los diferentes organismos humanitarios.

Excombatientes han sido asesinados, otros reclutados, líderes sociales asesinados, civiles, y hasta se registran afectados los miembros de las comunidades indígenas Yukpa y Barí.

Por el momento, las ayudas humanitarias continúan, el resguardo también y las tropas del ejército se han desplegado por el territorio.

