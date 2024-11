Los cuadrangulares sin equipos de Medellín y Cali no serán lo mismo

Este miércoles inician los cuadrangulares de la Liga BetPlay del fútbol colombiano

Nacional, América, Cali Y Medellín mirarán por televisión los cuadrangulares, a los cuatro históricos no les alcanzó y ratificaron que en el fútbol actual nadie gana de camiseta.

Millonarios no quiso depender de nadie y sin mucho esfuerzo le ganó a Boyacá Chicó, Once Caldas no quiso arriesgar ante América y con un empate festejó su regreso a los cuadrangulares, Cali hizo de todo para eliminar a Junior pero no pasó del empate sin goles y Bucaramanga por primera vez en torneos cortos terminó en el primer lugar en la fase de todos contra todos.

El grupo A quedó conformado por Atlético Bucaramanga, Pereira, Millonarios y Junior.

En el otro cuadrangular estarán Tolima, Santa Fe, La Equidad y Once Caldas.

Este miércoles comenzarán los cuadrangulares de la Liga del fútbol colombiano que tendrán como principal novedad la ausencia de los equipos de Medellín y Cali.