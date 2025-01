“Cuando no les servía, me sacaron”: Carlos Rentería le gana millonaria demanda a Atlético Nacional

El exfutbolista colombiano Carlos ´Caballito´ Rentería, quien se retiró del fútbol en 2015 debido a una grave lesión, le ganó una millonaria demanda a Atlético Nacional.

Carlos Rentería, hermano del exdelantero Wason Rentería, jugó en Atlético Nacional y aunque despertó en su momento grandes expectativas, el atacante no pudo brillar debido a las lesiones.

También pasó por Huila, Real Cartagena, Equidad, Junior y Patriotas, donde se retiró en 2015 debido a una lesión crónica de cadera que le impidió continuar en el fútbol. En 2016, inició un importante proceso legal contra el club Atlético Nacional.

Carlos Rentería aseguró que su carrera se vio afectada por una lesión en la cadera, de la cual no recibió el tratamiento adecuado mientras estaba en Atlético Nacional:

“En Nacional me infiltraban, me inyectaban, se quitaba el dolor, pero eso trae otras consecuencias, porque me hacía daño”, indicó Rentería a un medio deportivo nacional.