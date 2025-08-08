Close Menu
    ¡Cuatro días luchó por su vida! Joven de 23 años fallece tras ser apuñalado y baleado en San Antonio de Prado

    cinta-policia-riña-andes-cuerpo-hombre-discusion-cirugia-pelea
    Imagen archivo Hora 13 Noticias

    Luis Alberto de 23 años fallece en un centro asistencial el jueves 7 de agosto

    Tras cuatro días luchando por su vida, el jueves 7 de agosto, un joven identificado como Luis Alberto S.,C., de 23 años, falleció en un centro asistencial. Este hombre había sido apuñalado y baleado en San Antonio de Prado.

    El hecho ocurrió en la mañana del domingo 3 de agosto, cuando el joven fue atacado con arma de fuego y arma cortopunzante en el barrio Cabecera San Antonio de Prado. El hombre fue trasladado a un hospital y pese a los esfuerzos médicos, falleció a causa de la gravedad de las heridas.

    Por su parte, los hechos y los responsables de este homicidio son materia de investigación por parte de las autoridades competentes.

