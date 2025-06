Cuidar no debe ser solo tarea de mujeres: Gobernador envía mensaje clave en foro internacional

La Gobernación promueve un cambio cultural para que hombres, instituciones y comunidades asuman con responsabilidad el cuidado

Durante el foro internacional WW4W – Women Working for the World, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón Cardona, hizo un llamado a poner en la agenda pública las cargas del cuidado no remunerado que históricamente han recaído sobre las mujeres.

En su intervención destacó que si se valorara económicamente esta labor, su aporte equivaldría al PIB anual del departamento, por lo que resaltó la importancia del Sistema del Cuidado de Antioquia como una política transformadora.

Este sistema, liderado por la Primera Dama Susana Ochoa Henao y la Secretaría de las Mujeres de Antioquia, busca redistribuir las responsabilidades del cuidado mediante una oferta institucional que les permita a las mujeres acceder a la educación, el empleo y ejercer su autonomía.

La iniciativa ha logrado articular 600 espacios de cuidado en zonas urbanas y rurales, y promueve circuitos integrados para atender a personas dependientes y liberar tiempo para las cuidadoras.

Además, se anunció la alianza con la Fundación Juanfe para brindar oportunidades a madres adolescentes del Urabá antioqueño.

La Gobernación refuerza así su compromiso con la transformación cultural, la corresponsabilidad del cuidado y la autonomía económica de las mujeres, con una visión de largo plazo hacia la equidad de género.

También puede leer.