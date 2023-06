“No, no, no, me va a dañar la puerta”: sacan a usuario del Metro de Medellín

El Metro de Medellín es uno de los sistemas masivos más usados por los paisas y a la vez el más querido de todos.

Si bien, el Metro confluye gran parte de la ciudad, también tiene sus horarios en los que se incrementa el número de pasajeros. Esto genera que personas no sepan esperar e intenten entrar al tren a la fuerza.

Esto mismo pasó con una persona que quería entrar a la fuerza a más no poder, pero una empleada del Metro se le arrimó de inmediato diciéndole: “no, no, no, me va a dañar la puerta”.

El hombre quería entrar como fuera al tren del Metro.

Ella le decía que se saliera, varias personas en los comentarios de la publicación la felicitaron por hacer respetar este sistema de transporte.

No, no, no me va a dañar la puerta… Ja, ja, ja, ja… ¿Cómo se llama esa muchacha? Pa’ invitarla a un café ☕ @metrodemedellin pic.twitter.com/bwhdyfQxN2 — KB🇳🇬 (@EdisonSzOs) June 15, 2023

