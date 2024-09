Daniel Quintero denunció al concejal Santiago Narváez por acoso, el concejal le respondió

El ex alcalde de Medellín Daniel Quintero denunció al concejal Santiago Narváez por acoso, injuria y calumnia

A través de redes sociales se difundió un video en el cual supuestamente se observa que sacan enseres de una vivienda en la cual dicen que residía el ex alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle.

El video obtuvo todo tipo de reacciones ciudadanas y políticas, entre ellas la del concejal Santiago Narváez, quien reposteó en sus cuentas de redes sociales el video grabado y difundido por la ciudadanía.

Casi que no se va Quintero de Medellín.

Si le cabra en ese camión todo lo que se robó en nuestra ciudad? pic.twitter.com/whb02Sub6h — Santiago Narváez (@SantiNarvaezL) August 29, 2024

El ex mandatario local a través de su cuenta oficial de X afirmó que había interpuesto una denuncia en la Fiscalía por acoso, injuria y calumnia. Él expresa que violenta la seguridad de sus hijas de 4 y 6 años.

Concejal @SantiNarvaezL denunciado ante la Fiscalía por acoso, injuria y calumnia tras grabar residencia de las hijas de Quintero pic.twitter.com/f27xFLrvId — Daniel Quintero Calle 🇨🇴 (@QuinteroCalle) September 16, 2024

El concejal le respondió a través de un video, que él no grabó el video y que no hizo referencia a sus hijas y esposa. Además, Narváez le dice: «Yo no tengo la culpa señor Quintero de que todo Medellín lo odie por todo lo que usted le hizo a la ciudad, incluso sus vecinos, porque de seguro fueron ellos quienes le hicieron este video y tantos otros que salieron. Deje de victimizarse y perjudicar al sistema judicial colombiano y sobre todo le recuerdo algo, eso es incurrir en una falsa denuncia. Y nos vemos en la Fiscalía con mucho gusto, también espero que le dé la cara a las autoridades con todo lo que usted le hizo a la ciudad y con todo el perjuicio que le hicieron a cada uno de los habitantes de Medellín.»

Nos vemos en la Fiscalía.

Tranquilo, sus amenazas no me intimidan. Ni más faltaba, acá quién debe responder ante la justicia sos vos por todo lo que hicieron contra la Ciudad.

🚨Todos sabemos que esta es su manera de tratar de desviar la atención de los verdaderos problemas que enfrenta, y de paso, desgastar el aparato judicial con falsas denuncias. pic.twitter.com/Eq9wuaASQO

— Santiago Narváez (@SantiNarvaezL) September 16, 2024

