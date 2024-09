¡Está enterito! Él es Don Darío el barbero de 90 años del mercado de pulgas cerca a la estación Prado

Don Darío es un hombre de 90 años que a través de sus manos y lo que puede hacer con una barbera nos cuenta la historia de lo que ha sido su vida llena de sacrificios, pero siempre con una sonrisa para mostrar.

22 de sus 90 años han sido dedicados a esta profesión que muchos la han desempeñado con las mayores comodidades, otros, desde la calle con más barberos en todo Medellín, cerca al mercado de las pulgas y a pasos de la estación Prado del Metro.

Don Darío a pesar de sus 90 años, y una enfermedad de circulación en su pierna, se ha caracterizado por dejar impecables a todos sus clientes, muchos llegan desde pueblos de Antioquia para que, como de costumbre, los motile en menos de cinco minutos y por solo cinco mil pesitos.

“El trabajo mío vale cinco mil pesos o lo que traiga el paciente, si trae cuatro, tres, dos, para mi no es inconveniente”, contó don Darío.

De Betulia hasta Medellín, ese fue el camino que trazó cuando tenía 13 años. A lo largo del tiempo no solo se ha desempeñado como barbero, también fue conductor de buses, pero la vejez y la pérdida prolongada de la visión fueron impedimentos para continuar, sin embargo, rebuscó una labor para sostenerse.

Ahora puede seguirnos en nuestro canal de difusión en WhatsApp.

Darío Zapata González, dijo: “cuando cumplí 65 años, que en las empresas me hacían mala cara para recibirme, decidí ponerme de barbero y este es el momento que tengo 90 años y tengo que salir a trabajar, a rebuscarme la plata para subsistir porque de otra manera no tengo forma. (…) Pertenezco a Savia Salud y tengo que vivir tomando medicamentos constantemente”.

Muchos se alegran de que la historia de don Darío sea narrada a través de la televisión, porque lo consideran un viejito sonriente al que los años le han dado la experiencia de vida para seguir sonriendo y disfrutando del deporte que mantiene activa su lucidez.

“Los clientes de barbería más que clientes de barbería son amigos personales, compartimos el juego de ajedrez que me parece un deporte muy sano, compartimos los tintos, aquí no jugamos plata, jugamos al ajedrez, vamos por tinto y nos reímos, no más”, señaló Darío Zapata.