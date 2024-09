“Tu tranquilo”: David Ospina regresa a Atlético Nacional

En un emotivo video publicado esta tarde por Atlético Nacional, se confirmó lo que era un secreto a voces: David Ospina regresa al equipo de sus amores.

El video, narrado por una voz femenina que evoca la nostalgia del regreso a casa, inicia con imágenes de René Higuita, ícono del club, y luego da paso a la figura de Ospina junto a su familia. Finalmente, se muestra la camiseta del verdolaga con el dorsal 1, la que portará el guardameta antioqueño en su nueva etapa.

«Han pasado 17 años desde que te fuiste y no ha pasado un día en que no esperara que este momento podía llegar. Has cosechado éxitos por fuera y esto nos ha hecho sentir el corazón lleno de orgullo», se escucha en la voz en off, reflejando el sentir de la hinchada verdolaga que durante años ha soñado con el regreso de su ídolo.

El rumor que por semanas se ha escuchado en foros de expertos en fichajes se ha hecho realidad: Ospina, tras 16 años en el fútbol europeo, regresa a su país y al club donde se formó como profesional. Entre 2005 y 2007, el portero antioqueño ganó tres títulos de Liga con el verde, antes de iniciar su exitosa carrera internacional.

Entérese de más en Hora 13 Noticias.