¡De eso se trata el fútbol! Padre ‘verdolaga’ e hijo ‘vinotinto’, disfrutan de la final del Fútbol Profesional Colombiano

Faltan pocas horas para la primera final del Fútbol Profesional Colombiano entre Atlético Nacional y Deportes Tolima, un encuentro que deja diferentes historias que regala la pasión por ‘la caprichosa’; en este caso la de un padre de familia que a pesar de ser ‘hincha’ fiel de Atlético Nacional, respeta y apoya a su hijo, Maximiliano, quien tomó la decisión desde muy pequeño, de apoyar al Deportes Tolima.

El adulto comparte en sus redes sociales la pasión con que ambos viven por este deporte, aún en bandos contrarios. Sebastián expresa que, sin importar los colores, los triunfos, las derrotas o las rivalidades, siempre estará por encima el amor por su hijo y el respeto por la decisión que tomó.

“Otra vez mil nudos en mi mente…otra vez. Pero sabes que… No me arrepiento ni un segundo de respetar tus decisiones a pesar de tu corta edad porque estoy formando un lindo ser humano para el futuro”, expresó en un mensaje en su cuenta de X (antes Twitter), Sebastián, un día después de conocerse que Nacional se enfrentaría al Tolima por la estrella del segundo semestre del 2024 y al recordar que en el 2018, cuando también se dio esta final, tuvo el corazón dividido.

Ahora puede seguirnos en nuestro canal de noticias en WhatsApp.

Tal es la pasión de su hijo que, para su primera comunión, la cual fue el pasado 15 de diciembre, pidió la decoración con los colores de su amado ‘vinotinto y oro’, como se le conoce al Tolima. Otra de las acciones que evidencian que el amor de un padre todo lo puede, fue el llevar a su hijo a un banderazo que hizo la hinchada del Tolima previo a la final de la noche del 18 de diciembre. A pesar de tener su corazón teñido de verde, el padre le cumplió a su ser amado.

“Un día te darás cuenta que el amor a tus hijos traspasa fronteras y une corazones… No, no busco fama, eso no sirve de nada. Yo moriré del VERDE y Maxi VINOTINTO Y ORO y eso jamás me hará menos personas, pero si… EL MEJOR PAPÁ DEL MUNDO PARA ÉL”, manifestó en X (antes Twitter) el papá de Maximiliano al mostrar un video donde se ve a su hijo en el evento.