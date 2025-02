De la sala de la casa a las pasarelas: la historia de una diseñadora apasionada

Clara Quiceno, o Claritza como prefiere que la llamen, es un ejemplo de perseverancia y pasión por la moda. A sus 51 años, esta madre soltera logró cumplir su sueño de formarse como diseñadora de vestuario gracias al programa de Sapiencia.

Desde pequeña, Claritza sintió una gran atracción por la moda y la confección. Aprendió los primeros conocimientos de costura observando a su madre y siguiendo tutoriales en internet. Sin embargo, siempre anheló una formación más formal que le permitiera desarrollar su talento al máximo.

Gracias a Sapiencia, Claritza pudo acceder a un curso de Diseño de Vestuario Escénico y ampliar sus conocimientos en el mundo de la moda. «Siempre me ha parecido hermoso la forma del vestuario antiguo en las películas. Hablando con la profe y al mostrarle mis prendas y mis diseños, me contó que había otro curso de diseño de vestuario. Le dije que lo quería. Me inscribí, lo pude hacer y fue genial», expresó Claritza.