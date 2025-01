De nuevo la Gobernación de Antioquia le pide al Gobierno Nacional que termine las obras pendientes en la vía al Suroeste

En esta vía, a cargo del Gobierno Nacional, hace falta ejecutar varias obras

En comparación con 2023 el tránsito por esta vía se incrementó en un 12 %, el aumento de vehículos prende de nuevo las alarmas en la Gobernación de Antioquia que le pide reiterativamente al Gobierno Nacional que termine las obras pendientes en Pacífico 1.

La Gobernación departamental es insistente en que hace falta ejecutar varias obras como el intercambio Primavera y 3,2 km de vía en doble calzada, que tienen un valor aproximado de 738 mil millones de pesos. Así mismo, con una inversión aproximada de 800 mil millones de pesos, se requiere la construcción de un retorno en el sector de Paso Nivel, el falso túnel del sector El Líbano y el bitúnel para dar solución al movimiento en masa de 2023 en el sector de La Sinifaná. También hace falta un puente sobre el río Cauca a la altura del corregimiento de Bolombolo, que permitirá la conexión de Pacífico 1, 2 y 3 con la vía al mar (Concesión Mar 1), cuyo valor aproximado es 200 mil millones de pesos.

“Desde el 1 de enero de 2023, nuestro Gobernador, Andrés Julián Rendón Cardona, le pidió al Gobierno Nacional que esas vías en las que no tenga apropiación de recursos o no sean prioritarias, nos las entreguen para nosotros terminarlas y un año después no hemos recibido respuesta. Es por ello que existe un malestar general de los antioqueños y visitantes que transitan por estas vías, porque los trancones que se arman son muy largos y esto hace que se pierda tiempo, además de competitividad para los transportadores de pasajeros y carga”, indicó el secretario de Infraestructura, Luis Horacio Gallón Arango.

