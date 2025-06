“Debería estar muerto o con muerte cerebral, pero se está recuperando”: Petro sobre salud de Miguel Uribe

Petro afirma que la recuperación de Miguel Uribe no tiene explicación científica

En una intervención realizada en San José del Guaviare, el presidente Gustavo Petro se refirió públicamente al estado de salud del senador Miguel Uribe Turbay, quien permanece hospitalizado tras el atentado que sufrió el pasado 7 de junio en Bogotá.

Petro afirmó que el progreso médico del Senador ha sido inesperado y sostuvo que, con base en la información que recibió a través del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, el diagnóstico inicial indicaba un pronóstico mucho más grave

“Lo que está pasando con el estado de salud del senador Miguel Uribe no se puede explicar por la ciencia. Según la ciencia debería estar muerto o con muerte cerebral, pero se está recuperando, espero que lo logre», precisó Petro.

Y, refiriéndose a la recuperación del precandidato Uribe, el Presidente también manifestó: “esto depende de las creencias: un católico dirá milagro, las oraciones del pueblo, todo el que es afecto al gobierno y el que no. Yo tengo ahí mis ideas también, que no sé si son ciertas o no, diría que tanta energía del pueblo junta esperando que viva, esa energía da lo que la ciencia no nos da».

Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quien visitó a los familiares de Uribe en la clínica donde permanece internado, señaló que la evolución del Senador ha sido favorable.

