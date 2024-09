La Defensoría del Pueblo hace un llamado de atención a las entidades involucradas en el desabastecimiento de medicamentos

La crisis por desabastecimiento de medicamentos en el país continúa, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado a las entidades implicadas en el proceso de garantizar el acceso a los medicamentos.

Empresas como Audifarma han aumentado el número de ítems no dispensados, en febrero de este año 800.000 medicamentos no pudieron ser entregados, según la Defensoría del Pueblo, si entidades como Audifarma o Cruz Verde no cumplen con su función de dispensación de medicamentos para las Empresas Administradoras de Planes de Beneficios, impactarían los tratamientos de millones de personas con enfermedades crónicas y de alto costo.

Existen varios factores que han afectado este proceso, entre ellos están la falta de pagos por parte de la ADRES y el Ministerio de Salud a las aseguradoras o prestadoras de servicios de salud lo cual genera un deterioro financiero.

El defensor del pueblo, Carlos Camargo Assis, afirmó que “los medicamentos son necesarios para el tratamiento de enfermedades crónicas, huérfanas y raras, si no cuentan con ellos pone en altísimo riesgo la salud y vida de esta población vulnerable, y también compromete la salud de sus familias y cuidadores”.

Además, expresó que la salud prima sobre cualquier tramite administrativo y los tratamientos deben ser garantizados.

Las entidades involucradas como el Ministerio de Salud, el Instituto de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Entidades Administradoras de Planes de Beneficios de Salud, farmacias, droguerías y dispensarios, deberán velar desde sus propias funciones para que la situación mejore y sea comunicada a los colombianos.

