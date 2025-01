¡Definió su futuro! Cristiano Ronaldo y la elevada cifra que pagará Al Nassr por su continuidad

Luego de los rumores de su salida del fútbol de Arabia Saudita y la incertidumbre sobre su futuro, el delantero portugués Cristiano Ronaldo, firmaría una extensión de su contrato con Al Nassr hasta junio de 2026.

Según cuenta el medio saudí Al Kahbar, información replicada por medios españoles, Cristiano Ronaldo, de 39 años, extenderá su contrato con Al Nassr hasta junio de 2026, justo al inicio del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

En caso de acordarse la extensión del contrato de Ronaldo, el portugués estaría asegurando los 250 millones de dólares,más los bonos, lo que lo mantiene como uno de los jugadores mejor pagados del planeta.

Cristiano percibirá un salario cercano a los 180 millones de euros para la temporada 2025-2026, una cifra levemente inferior a la actual pero que continúa siendo elevada.

Su continuidad en el club también estaría ligada a una promesa que el Al Nassr realizará fichajes ´top´en el próximo mercado de verano para poder competir a la altura en las competiciones del torneo local.

