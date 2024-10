Denim: el infaltable para un look perfecto

El denim un infaltable en el closet durante todos los tiempos

Gef, una de las marcas de moda más importantes del país, presenta las nuevas tendencias de Denim para esta temporada; siluetas que llegan para convertirse en verdaderos infaltables del clóset y darle versatilidad y estilo a los outfits de todos los días.

El Black Denim llegó para quedarse

Tradicionalmente el Denim se ha asociado con el color azul que le da el índigo; sin embargo, la exploración de otras tonalidades le ha brindado a este tejido un espectro más amplio en el mundo de la moda. Precisamente el Black Denim, ha cobrado fuerza y se ha convertido en un must have del armario: jeans en fits skinny, mom, straight o wide leg; minifaldas y shorts; son algunas de esas prendas que llegan para darle a las personas opciones de crear looks casuales o más formales de acuerdo con los complementos y accesorios que se elijan.

El Denim más trendy: el folded up, el overdye y el panelling

Esta temporada tres tendencias llegan con fuerza al universo del jeanswear; el folded up es la tendencia de looks sobredimensionados, lo que permite doblar las botas de los jeans o las mangas de las chaquetas y generar contraste entre las texturas. También está la tendencia overdye, procesos que le bajan el tono original al denim para darle realces y ponerle tintes diferentes como los tonos grises claros y los naranjas oxidados; los chalecos y las bermudas de demin serán las prendas más representativas. Otra tendencia que regresa es el panelling, es decir, la unión de diferentes bloques de denim, con tonalidades y texturas distintas, este recurso lo veremos especialmente en faldas largas.

El raw denim y los fits utilitarios

Hay una marcada tendencia a regresar al denim de color puro, un índigo sin lavados, con una apariencia más vintage, de tal forma que el paso del tiempo en el tejido deje una huella de desgaste orgánica. De igual forma, los fits utilitarios siguen vigentes con todo el tema cargo de bolsillos ubicados de manera estratégica en los jeans, las bermudas y los chalecos.

El fondo de armario perfecto está en Gef

Gef se ha encargado de crear las prendas de Denim que cualquier persona necesita para tener un look lleno de estilo. Jeans en diferentes siluetas, chaquetas, shorts, faldas, chalecos y bermudas, son infaltables de Denim que llegan para hacer parte del fondo del armario y darle versatilidad a los mejores outfits para vivir el jeanswear.

