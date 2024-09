Denuncian presuntos casos de desalojo de perros callejeros en La Pintada: esto dijo el Alcalde del municipio

Los habitantes de La Pintada se encuentran indignados, pues se registraron denuncias sobre un presunto caso de desalojo de dos perros callejeros que se refugiaban en la Alcaldía de este municipio.

Según el Diputado de Antioquia, Jorge Correa, se les niega alimentación y un trato digno a estos animales.

“Es muy lamentable que el Alcalde critique y no permita de alguna manera que se alimenten dos perros que se mantienen dentro de las instalaciones actuales de la Alcaldía”, expresó el diputado.



Según el Alcalde de La Pintada, los dos perros son un peligro para los transeúntes, pues hay casos de mordeduras y lesiones este 2024.

Además, la personería municipal le habría ordenado tomar acciones con los animales.

“La Personería Municipal me ha realizado a mi, como Alcalde del municipio dos preventivos, que se pueden convertir en un proceso sancionatorio para mi, porque no estamos haciendo ninguna acción y estamos omitiendo un concepto de índole sancionatorio”, señaló Herman Antonio Correa, alcalde de La Pintada.

Por su parte, la comunidad se encuentra indignada con el alcalde y por medio de un comunicado, expresó

“Este trato cruel es una vergüenza para La Pintada y para toda Antioquia, y no puede ser permitido ni ignorado. Los animales tienen derecho a un trato digno y no pueden seguir siendo víctimas del desprecio y la indiferencia de quienes están llamados a velar por su protección”.

El Alcalde, expresó que el municipio de La Pintada no tiene presupuesto para atender o hacerse cargo de un albergue.

“La Alcaldía municipal si es la que hace parte de la junta promotora de animales y de bienestar social. No me estoy excusando ni diciendo que no me haré cargo, el problema es de toda la comunidad”, añadió el Alcalde.