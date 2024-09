Conozca las 9 denuncias que Federico Gutiérrez hizo en contra de la administración de Daniel Quintero

Estos son los nueve casos denunciados por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, por presuntas irregularidades de la administración de Daniel Quintero:

1. Clínica de la 80: Se habría realizado el contrato con SaludCoop a pesar de estar inhabilitada para contratar con el Estado, y luego, con la terminación del contrato, se habrían vendido a un particular las reformas que costaron $ 24.000 millones, presuntamente por $ 12.000 millones a 36 cuotas y sin intereses, sin el aval del Comité de Conciliación.

2. Buen Comienzo: Presuntamente se adquirió un predio donde operaba una funeraria en el barrio Juan del Corral por valor de $ 5.182 millones, el cual no es apto para la construcción y funcionamiento de un jardín infantil, conforme con los usos del suelo, además, se requirieron más de $ 7.315 millones para su funcionamiento. También, encontraron presuntos sobrecostos en los paquetes alimentarios.

3. Presupuesto Participativo: Denuncia un presunto ‘carrusel de la contratación’ que favorecería a 18 entidades, a través de códigos internos que identificaban las corporaciones que Plaza Mayor debía contratar. Además, presuntos eventos que no se hicieron, pero sí se cobraron, y uso del presupuesto para campañas políticas.

4. Computadores Futuro: Hay una presunta favorabilidad a una empresa en el contrato, presuntos sobrecostos por cerca de 38 mil millones de pesos e irregularidades en la entrega de los computadores.

5. Parque de Las Aguas: A través de Metroparques se habrían firmado contratos de aproximadamente $ 22.000 millones para el mantenimiento del parque, presuntamente se contrataron empresas sin experiencia e idoneidad, incluso del sector textil, y se habría direccionado la contratación con sobrecostos.

6. Aguas Vivas: El lote de Aguas Vivas ubicado entre Las Palmas y El Poblado de 146 mil metros cuadrados, se adquirió en el 2019 por $ 2.711 millones de pesos, en 2020 se habría solicitado un avalúo por parte de la Alcaldía que dio como resultado el incremento del valor a $ 48.234 millones de pesos. El particular que había vendido el lote solicita el pago del excedente, sin embargo, el pago no se aprueba por lo que el lote es regresado al particular ya valorizado en un 1.700 %.

7. Jardín Botánico: Se le quitaron los contratos al Jardín Botánico, y el contrato de mantenimiento de zonas verdes se adjudicó por un valor de $ 5.250 millones de pesos, solo en el 2020, a un contratista sin experiencia.

8. Cursos de inglés: Se habría contratado un software para la formación en inglés en las instituciones educativas de Medellín, asegurando que era la única empresa que podía prestar el servicio, sin embargo, la Contraloría alegó que sí había más ofertas en el mercado y presuntamente no se tuvieron en cuenta otros oferentes.

9. Chatarrización de vehículos: Presuntamente se realizó un contrato de venta de vehículos chatarrizados por $ 2.038 millones de pesos, en realidad se debió vender por $ 33.200 millones de acuerdo con precios del mercado. El contrato no se ejecutó y el contratista demandó al Distrito.

Aunque ya se realizó la denuncia y, según el alcalde, los casos ya están a disposición de los entes de control, la pregunta es ¿qué pasará con estas denuncias?

