Desalmado envenenó a un perrito con vidrio molido en Rionegro

Un adorable perrito perdió la vida en la vereda Manpuesto, ubicada en Rionegro, Antioquia, después de haber sido envenenado con vidrio molido.

La familia hizo lo posible por salvarle la vida al perrito

Al acudir al centro de atención veterinaria en busca de asistencia, la familia fue informada que debían realizar trámites administrativos para recibir atención para su mascota. Sin embargo, la atención no era posible en ese horario, lo que generó una angustiosa espera. Ante la urgencia de la situación, decidieron llevar al perrito a una veterinaria particular, pero, lamentablemente, llegó sin signos vitales y no pudieron hacer nada para salvarlo.

La familia afectada, devastada por la pérdida de su querida mascota, hace un llamado urgente a la comunidad de la zona para que estén alerta y cuiden de sus animales de compañía.

Al mismo tiempo, piden a las autoridades investigar lo ocurrido.

