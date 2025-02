Descubren una nueva especie de planta en Cerro Tusa: un tesoro de la biodiversidad colombiana

Aphelandra montis-tusae: Un hallazgo que nos conecta con la naturaleza

En las alturas del Cerro Tusa, en Antioquia, se ha hecho un descubrimiento que enriquece la rica biodiversidad de Colombia. Un equipo de investigadores, liderado por el biólogo Saúl Hoyos, ha identificado una nueva especie de planta, la Aphelandra montis-tusae, una maravilla de la naturaleza que destaca por sus vibrantes colores y su singular belleza.

Este hallazgo, resultado de años de investigación y exploración, es un testimonio del tesoro natural que alberga Colombia. La cordillera Central, con sus diversos ecosistemas, sigue siendo una fuente inagotable de sorpresas y descubrimientos científicos.

«En la cordillera central de los Andes, encontramos una gran cantidad de conectores de posibilidades», afirmó Daniel Escobar, director de Comfama, destacando la importancia de este descubrimiento para la ciencia y la conservación.

Pero este hallazgo no es solo un logro científico, sino también un testimonio del profundo vínculo que existe entre las comunidades locales y la naturaleza. Camilo Acosta, un guardián del Cerro Tusa, expresó su conexión con la tierra: «La madre tierra me abraza y me llena de vida». Su testimonio refleja la importancia de proteger estos ecosistemas y las especies que los habitan.

La Aphelandra montis-tusae es un recordatorio de la importancia de la investigación científica y la conservación de la biodiversidad. Este descubrimiento nos invita a valorar y proteger nuestros ecosistemas naturales, y a reconocer el papel fundamental que desempeñan las comunidades locales en la conservación de la naturaleza.

