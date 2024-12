Desgarrador relato de la mamá de la menor de 5 años que presuntamente fue abusada en El Playón

Detalles del abuso de la niña de 5 años en el barrio El Playón

La mamá de la niña de 5 años presuntamente abusada en el barrio El Playón, reveló inquietantes detalles del aberrante suceso ocurrido.

Cansada luego de un largo día de trabajo, la mamá de la niña de 5 años llegó al inquilinato donde se encontraba viviendo cuando su hija, quien le manifestó sus ganas de ir al baño.

La madre de la menor relató que: “ella me dice “mami, yo voy al baño”. Yo siento que abren la puerta y para ir al baño ella tiene que pasar por el frente del cuarto de él, y viene el jalón por el brazo y la tiró en la cama, le bajó la ropa y le hizo eso”.

La niña, sin entender lo que el hombre de 73 años le hizo, volvió a la habitación que compartía con su mamá para pedirle que hablara con este sujeto.

Además, contó que “ella fue para el cuarto cuando ya terminó, se me acostó al lado y me dijo “mami, dile a Oto que no me haga eso que me duele”, y yo me paré y de una vez la empecé a revisar, a preguntarle y yo lo que hice fue salirme de esa casa, no quise estar más ahí.

Luego de este hecho, la comunidad intentó linchar al presunto responsable de este aberrante hecho. Por lo que las autoridades tuvieron que trasladarlo a un Centro de Protección en Barrio Triste mientras se adelantan las respectivas investigaciones.

Entretanto, la menor de 5 años se encuentra en el Hospital Concejo de Medellín recibiendo atención médica y psicológica.

