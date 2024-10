Después de 10 años de la canción “Viva Colombia, Viva Falcao”, Alexy tiene un merecido reconocimiento

¡Le está cambiando la vida! Alexy Hernández, autora de Viva Falcao, conocerá a su ídolo

Una canción que desde el 2014 le dio la vuelta a Colombia y una llamada de Falcao le cambiaron la vida a Alexy Hernández, la compositora y cantante de “Viva Colombia, Viva Falcao”.

La cartagenera recibió una videollamada de Radamel Falcao, el futbolista que empezará una nueva etapa de su exitosa carrera en Millonarios. En este primer encuentro la estrella del fútbol invitó a Alexy a su presentación oficial como miembro del equipo embajador el 16 de julio.

Su próximo encuentro será en el Estadio El Campín en Bogotá. Como una muestra de agradecimiento por el apoyo a su carrera, Falcao y Alexy se conocerán personalmente.

Alexy, expresó que se siente “orgullosa de escuchar su voz” y que realizó la canción que revolucionó las redes sociales porque él es su deportista favorito. Además, aceptó “con mucho gusto” la invitación a Bogotá.

La historia de Alexy va más allá de la famosa champeta, pues lastimosamente, perdió su casa en la temporada de lluvias, y ahora se encuentra viviendo en una situación precaria. No tiene dinero pues, al parecer, no ha recibido regalías de su canción y no ha recibido la asesoría para monetizar esta creación.

Sin embargo, la Alcaldía de Cartagena decidió ayudarla. En primer lugar la reubicaron junto con su madre temporalmente mientras Corvivienda Cartagena construye su nueva casa y la de su mamá. Sobre las ruinas de sus antiguos hogares iniciaron ambos proyectos para darles una casa digna y segura.

Así va la intervención integral a doña Alexy. Ya @Corviviendactg tumbó su casa para rehacerla (La de su mamá y la de San José), y ambas fueron reubicadas y atendidas de manera integral por la @secparticipactg. @DadisCartagena se encargará del acompañamiento psicosocial, para… pic.twitter.com/q29jhIjSwU — Dumek Turbay Paz (@dumek_turbay) July 8, 2024

Además, de manera integral, el Departamento Administrativo Distrital de Salud de la ciudad se encargará del “acompañamiento psicosocial, para hacerle seguimiento a la salud física y mental de ambas, Alexy y su madre (90 años)”.

Por último, con respecto a su carrera musical y para proteger la canción que con amor e ingenio dedicó al “Tigre”, el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena grabará en audio y video el tema “Falcao”, con todos los registros legales. “Además participará en los eventos culturales de la Alcaldía de Cartagena”, así lo afirmó el alcalde Dumek Turbay.

Después de 10 años los frutos de su creatividad le están cambiando la vida a Alexy Hernández, conocerá a su ídolo, recibirá apoyo en salud, tendrá su nueva casa, y por fin tendrá el mérito, reconocimiento y regalías de su canción.

