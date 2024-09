Video | Después de agredir a su hermana en vía pública, excandidato al Concejo de Copacabana se excusó públicamente

En un video de siete minutos y acompañado de algunos miembros de su familia, el excandidato al Concejo de Copacabana, Andrés González, pidió perdón por el acontecimiento del pasado fin de semana, en el que agredió a su hermana en plena vía pública de este municipio.

El video del maltrato, que quedó registrado en una de las cámaras de seguridad del sector, se hizo viral en redes sociales y no tardó en hacerse noticia. Posterior a ello fue que el ex concejal, viendo lo grave de la situación y dándose cuenta de la rápida difusión que tuvo, salió a ofrecer públicamente excusas.

En uno de los apartados del video, Andrés Gónzález dijo:

«Pido infinito perdón, reconciliación y amor. Yo no soy la persona que vieron en ese video, lastimosamente y arrepentidamente por medio del abuso del alcohol pasaron estas situaciones. No les voy a narrar el otro acontecimiento pero la pelea únicamente no fue con mi hermana ni conmigo, fue una pelea de muchos amigos que por el abuso del alcohol nos pusimos a pelear, y mi hermana en su buen obrar quiso detenerme y reaccioné de esa manera».