Destituyen e inhabilitan a funcionario de la Secretaría de Hacienda por acoso sexual

La sanción disciplinaria destituye de sus funciones e inhabilita al agresor por diez años para ejercer funciones públicas
Por incurrir en el delito de acoso sexual contra una mujer, fue destituido e inhabilitado para ejercer funciones públicas por diez años Henry Carlos C.M., un funcionario líder de programa en la Unidad de Apoyo a la Gestión Jurídica de la Secretaría de Hacienda del Distrito Especial de Medellín.
La víctima es una abogada contratista vinculada a dicha dependencia mediante convenio con el Colegio Mayor de Antioquia en la vigencia 2021.
La decisión de segunda instancia fue ratificada por parte de la Personería Distrital de Medellín una vez se realizaron las investigaciones respectivas y se brindaron todas las garantías procesales y constitucionales.
El personero de Medellín, Mefi Boset Rave Gómez, afirmó que «la violencia a la mujer ha alcanzado un nivel estructural que trasciende de lo personal a lo social, jurídico, político y económico, por lo que su protección es una misión esencial de este ente de control, lo cual implica el deber de actuar con diligencia en la prevención, en la investigación y sanción de dicho fenómeno”.
El delito de acoso sexual está tipificado en el artículo 210 A del Código Penal Colombiano.
