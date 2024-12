Día de la Radio: un marinillo que le trova a la vida y le comenta goles a los equipos paisas

En el marco del Día Mundial de la Radio, conocimos la historia y trayectoria de Hamilton Gómez, un marinillo que alterna su voz entre las cabinas de radio y las tarimas populares, a donde lleva su talento como trovador, el cual descubrió de casualidad, pues fue la misma capacidad de improvisación en sus rutinas de locución, las que hicieron forjar sus dotes hasta convertirlo en uno de los mejores trovadores del Oriente Antioqueño en la categoría de aficionados.

Gómez es comentarista deportivo de la cadena radial RCN y cada ocho días se recorre los estadios del departamento, en el cubrimiento de los equipos antioqueños que disputan la liga BetPlay. A muy corta edad hizo sus pinos en la televisión local y la radio, pasión que lo llevó a conquistar el más grande de sus sueños, cubrir un partido de fútbol del equipo de sus amores el Deportivo Independiente Medellín

«Yo comencé como profesor de percusión en una banda marcial del municipio, siempre estuve en el tema cultural, pues he estado inmiscuido en todas las expresiones culturales de Marinilla. Cuando comencé con mi carrera como periodista empecé a realizar notas y cubrimientos a la escuela de trova, de hecho mi nombre artístico en el gremio es «El Periodista», allí resaltaba los logros y el trabajo que realizaban. De un momento a otro, resulte interesado en la trova, pues me resultaba muy llamativo la forma en que los trovadores adaptaban en forma cómica, la realidad y las vivencias, en varios temas de actualidad, por así decirlo, entretenían a la gente pero mandando un mensaje de fondo a quienes los escuchaban, eso me enganchó de inmediato”. Comentó Gómez, justamente en la previa a un partido de futbol de la liga profesional colombiana.