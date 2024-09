Videos. «Día negro para el futbol»: partido entre Nacional y Junior termina por violencia entre hinchas

En la noche de este 26 de septiembre, Atlético Nacional y Junior de Barranquilla disputaban un partido en el estadio Atanasio Girardot de la fecha 10 de la Liga Colombiana, y aunque todo pintaba bien, el segundo gol del conjunto verde alborotó el ambiente entre los hinchas de ambas barras y terminaron yéndose a los golpes, obligando a que el partido fuera cancelado.

En redes sociales han sido compartidos algunos videos fuertes donde se muestra la violencia que se está viviendo al interior y exterior del Estadio. Se ve como hinchas de ambos equipos se golpean con palos, e incluso, se menciona que hay varias personas lesionadas con arma blanca. Además en el desespero, algunas personas caen desde las tribunas al vacío.

Según reporte preliminar los desmanes habrían iniciado tras la celebración del segundo gol del Nacional, situación que terminó provocando ira en la hinchada del junior, quienes se fueron a los golpes para atacar algunos hinchas, en una tribuna verdolaga donde habían menores y familiares de algunos futbolistas.

🇨🇴 Horrible scenes from Atanasio Girardot in Medellín. Violance between Atletico Junior fans and Atletico Nacional fans in the middle of the match, which is now suspsnded in the 56th minute. Such a shame. pic.twitter.com/dJUVH1LNYT

— BabaGol (@BabaGol_) September 27, 2024