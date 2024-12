Las docentes de la primera infancia de Envigado recibieron un sentido reconcomiendo por la Alcaldía

La Secretaría de Educación de Envigado fue la encargado de la distinción a las docentes

La educación en los primeros años de vida es crucial para el desarrollo de los menores es por eso que en el municipio de Envigado se dio un importante reconocimiento a ese personal que vela por el cuidado y la educación de los infantes, en el evento se destacó las siguientes experiencias pedagógicas en el aula, destacadas cada una de estas en la versión de 2024 del Festival de Educación inicial Primeros pasos Grandes Mundos:

• Cocinando con mis abuelos: narrativas culinarias. Por: Margarita María Franco Vélez, de la I. E. Martín Eduardo Ríos Llanos, sede Cruz del Porvenir.

• Tienda de caramelos. Por: Yamile Rendón Sánchez, de la I. E. José Miguel de la Calle.

• Me veo, me escucho, me siento… por medio del arte y el movimiento. Por: Laura Posada Ríos, Andrés Mateo Matiz, Isabel Cristina Pérez Lopera, Tatiana Orozco Pino, Juliana Muñoz Vélez; del Jardín Infantil Melodías.

• Mi amiga la verdura. Por: Juliana Andrea Giraldo Beltrán, del CDI Las Orquídeas.

• El valor de la fotografía como expresión de la inteligencia emocional en educación. infantil en el Centro Educativo Rizos De Oro. Por: María Isabel Suarez Rivera y Daniela Rivera Vargas, del Centro Educativo Rizos de Oro.

• Yo soy valioso. Por: Carolina Agudelo Álvarez, del Centro de Desarrollo Infantil Tejiendo Sueños Primavera.

Envigado se sigue destacando como una ciudad enfocada en el aprendizaje, valorando las acciones y la voluntad que tienen los docentes en esta vocación tan valiosa, dedicada a orientar a las niñas y niños en sus primeros conocimientos académicos.

