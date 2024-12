¡Doloroso! Niña de 9 años perdió una de sus piernas tras caer en una mina antipersonal, sucedió en Caquetá

En medio del desconsuelo y del llanto, habitantes de San Vicente del Caguán, en el departamento de Caquetá, escuchaban los lamentos de la pequeña cuando era atendida por personal de salud del Ejército. “Hay que tengo herido el otro pie”, decía la menor en un angustiante momento en una vivienda de madera.

Ahora puede seguirnos en nuestro canal de noticias en WhatsApp.

Según información de las autoridades la menor cayó en una mina antipersonal ubicada en la vereda Cristo Rey, la cual fue instalada por grupos armados que delinquen en la zona. El artefacto explosivo provocó que la niña sufriera amputación de su pie derecho. El hecho criminal se presentó sobre las 4 de la tarde del sábado 24 de agosto en la inspección de Guayabal.

Personal militar trasladó a la niña en un helicóptero de la institución a una zona donde pudiera ser remitida al Hospital Universitario de Neiva, en el cual permanece en atención médica especializada, por ahora con pronóstico reservado.

El Comandante de la Brigada Nueve también señaló que, “rechazamos este acto cobarde por parte de los grupos armados organizados, no queremos territorios sembrados con minas que no distinguen entre un soldado u otro tipo de personas, que no distinguen entre un niño, un adulto,una mujer o un hombre”.