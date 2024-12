¿Dónde está? Familiares continúan buscando a Valentina Posada, desaparecida hace 4 meses en Andes

La joven salió de su trabajo el 1 de agosto del presente año y desde eso no hay rastro de ella

Han sido meses de angustia y temor para la familia de Valentina Posada Mazo, una joven de 22 años de edad que este 1 de diciembre cumplió cuatro meses desaparecida y que hasta la fecha, ni la comunidad ni las autoridades tienen alguna pista sobre su paradero.

Valentina salió de su trabajo a las 7 de la noche, la joven laboraba en un supermercado y al terminar su jornada de ese 1 de agosto, se dirigió a su casa, un lugar al que nunca llegó. Algunos testigos informaron que la joven fue obligada a subir a una motocicleta en el túnel principal de Andes, desde allí, su rastro se perdió y ni las autoridades han dado con su paradero.

Desde su desaparición, algunos familiares y la comunidad del municipio del Suroeste Antioqueño, han realizado varias velatones en las que piden a los entes oficiales, mayor celeridad en las investigaciones para tener respuesta de qué fue lo que sucedió con Valentina, una mujer dedicada a su trabajo y quien tenía varios proyectos de vida.

Ante la desaparición, ese mismo mes de agosto, el Gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, ofreció una recompensa de hasta $50 millones de pesos, para quien diera información sobre su paradero y así encontrar con vida a la joven; sin embargo, el anunció no ha sido relevante pues a la fecha, son más las dudas sobre el posible paradero de Valentina Posada.

Familiares aun no comprenden cómo es posible que Valentina haya desaparecido y nadie tenga razón de ella, la incertidumbre se apodera cada día de su núcleo quienes expresan una gran frustración al no tener una sola pista sobre su paradero. Piden a las autoridades que intensifiquen la búsqueda pues no pierden la esperanza de hallar con vida a Valentina Posada Mazo. Cualquier información pueden comunicarse al 123.

