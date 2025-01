Durante el ‘Puente de Reyes’, autoridades ambientales desplegarán un operativo para conservar los ecosistemas

Durante el principio del año y por lo general en el Puente de Reyes, las personas acostumbran a visitar reservas naturales, parques ecológicos o hábitat naturales, es por esto que desde la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia, Corantioquia, se realizarán 46 operativos de sensibilización y control por parte de autoridades para conservar estos espacios.

Estas acciones se desplegarán con el objetivo de proteger y conservar los recursos naturales de la región. Para esto cerca de 120 funcionarios de la sede central y las ocho oficinas territoriales, estarán, dentro de su jurisdicción, en diferentes municipios de Antioquia promoviendo el cuidado por los espacios públicos verdes y dando un mensaje a los turistas para su conservación.

Ahora puede seguirnos en nuestro canal de noticias en WhatsApp.

“Llevando ese mensaje de educación de consciencia y de alta sensibilidad ciudadana para el cuidado y protección de nuestros recursos naturales renovables, recordemos no comprar, no vender, no traficar ni flora ni fauna silvestre”, señaló la Directora General de Corantioquia, Liliana María Taborda.