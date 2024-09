Duro golpe a Hezbollah: muere su líder tras ataque de Israel en Beirut

Este sábado, mediante un ataque aéreo contra la oficina central del grupo Hezbollah, ubicada en el sur de Beirut, fue abatido el líder Hassan Nasrallah. El cuartel general en el que fue abatido, se encontraba de forma subterránea bajo un edificio residencial de Dahieh. Además, según informes de Israel, otros altos miembros de la organización respaldada por Irán, también murieron tras el ataque.

Por su parte, tras conocerse la noticia, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, dijo que este ataque era un “crimen de guerra”. Además, anunció tres días de luto y afirmó que Israel sobrepasó los límites con el asesinao de Nasrallah.

The Israeli @IDF confirms that Hassan Nasrallah, the leader of the Hezbollah terrorist organization and one of its founders, was eliminated yesterday, together with Ali Karki, the Commander of Hezbollah’s Southern Front, and additional Hezbollah commanders.

