Edwin Cetré se acerca a Estudiantes de la Plata

Edwin Cetré fue el goleador de Independiente Medellín en la Liga Betplay del segundo semestre de 2023

Edwin Cetré fue uno de los mejores jugadores del semestre anterior en el fútbol colombiano, el jugador caleño anotó 15 goles con la camiseta de Medellín en el segundo semestre y fue el tercero en la tabla de artilleros en el campeonato.

Ante la salida de Cetré el técnico Alfredo Arias se mostró tranquilo y siente que tiene nómina para pelear la liga y la Copa Sudamericana este año. «Ante todas esas posibilidades y no me quiero apurar, si hay posibilidades ciertas de engrosar el grupo y que los que vengan satisfagan lo que a mí me parece, vendrán, sino tengo a los mejores»: Dijo Arias.

Medellín sigue con movimientos en su plantilla y este jueves, 1 de febrero de 2024, jugará ante Junior en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

