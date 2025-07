¡Ejemplo de superación! Ella es Lina Sierra, una mujer con parálisis cerebral que pudo graduarse de bachiller

Esta es la historia de Lina Sierra, una andina que pesé a múltiples dificultades de salud, logró cumplir el sueño de ser bachiller. Ella no es una estudiante cualquiera, pues es una verdadera historia de inspiración y superación porque ni la parálisis cerebral severa que tiene pudo detenerla para cumplir su meta.

“Yo con mi ilusión de estudiar, en los colegios no me recibían con mi discapacidad, tuve que guardar ese sueño”, relató Lina Sierra.

A sus 29 años contra todo pronóstico, pisó por primera vez, un aula de clase. Desde ese momento su sueño, que veía tan alejado se acercaba un poco más.

“Nunca había llegado a pisar un colegio, entonces entré al colegio, me sentí muy feliz y nerviosa, no sabía cómo me iban a recibir los compañeros, si me iban a rechazar o no”, agregó Lina.