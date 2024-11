Después de 30 años, el Ejército graduó a su primer contingente de mujeres

Se trata de 53 mujeres que formaron parte del Ejército Nacional en Medellín

En el Batallón de la Policía Militar n°4, ubicado en el barrio Buenos Aires el Ejército graduó, después de 30 años, a su primer contingente femenino. Fueron 53 mujeres militares que juraron defender la patria y hoy culminaron su servicio militar con honores.

En los 12 meses de servicio militar, las 53 mujeres demostraron su valentía al portar el camuflado y enfrentar cada reto que demanda la milicia.

Una de ellas es Paula Andrea Mesa, fue condecorada por su excelente conducta y está orgullosa de haber pertenecido al ejército, donde ingresó el 16 de febrero de 2023.

“Lo que me inspiró a estar acá en Ejército es la vocación que siento desde pequeña, era un sueño que no había podido cumplir porque no tenía los medios económicos, pero prestando el servicio militar tenemos un descuento en la escuela. Hoy me condecoraron como la mejor soldado de mi contingente y por ende también tengo un descuento en la carrera”, afirmó Paula Andrea Mesa.

Tras culminar su servicio militar, los graduados tendrán oportunidades de trabajo tanto en el ejército como en la vida civil. Como explicó el general Jorge Ricardo Hernández, la Cuarta Brigada organizó una feria de empleo en alianza con más de 17 empresas, con el propósito de ofrecerle oportunidades en la vida laboral a quienes finalizan su servicio militar.

“El propósito de este tipo de actividades es quitarle esa posibilidad a los violentos, a los grupos armados, que utilicen nuestra mano de obra en actividades de criminales”, afirmó el comandante de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional, general Jorge Ricardo Hernández.

Durante la ceremonia también se graduaron el tercer contingente del año 2022 y el primer contingente masculino del 2023.

