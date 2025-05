El alcalde Federico Gutiérrez denuncia agresión durante evento deportivo en el ‘Poli’

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, informó que fue objeto de ataques verbales mientras asistía a un partido de fútbol en el Politécnico Jaime Isaza Cadavid, donde acompañaba a uno de sus hijos.

Según relató en sus redes sociales, un grupo reducido de personas con el rostro cubierto lo confrontó durante el encuentro deportivo, generando un ambiente de tensión. Al intervenir otros padres presentes para calmar la situación, también fueron blanco de gritos y ofensas.

El Alcalde señaló que, tras el incidente, en redes sociales circularon mensajes que buscaban convocar a más personas para intensificar las agresiones, lo que, según él, demuestra una organización detrás del hecho.}

En su declaración, el mandatario vinculó estos actos con una atmósfera de confrontación que, afirmó, ha sido alimentada por el discurso del presidente Gustavo Petro. Aseguró que estos hechos no son aislados y que reflejan un intento por limitar la participación de ciertas voces en espacios públicos.

“Esta es la consecuencia del odio que genera usted, presidente Petro, con sus palabras. Hoy, con ese odio, causa tanta violencia como la que causó cuando era guerrillero. No solo pone en riesgo nuestra integridad, sino también la de nuestras familias. Miren, mi mensaje es claro: no a la violencia, no al odio. Esa minoría, solo por ser violenta, no puede creerse dueña ni de las universidades, ni del Estado, ni del país”, expresó el mandatario.